Dybala-Lukaku, situazione sempre più difficile: Juve pessimista

Filtra pessimismo in casa Juve per l’esito della trattativa Dybala-Lukaku. Sono vari i problemi legati all’argentino: ecco quali

Proseguono i contatti per la trattativa Dybala-Lukaku, ma in casa Juve filtra un pessimismo di fondo. Il tempo stringe, il mercato inglese chiude l’8 agosto, e ci sono vari problemi, tutti legati all’argentino.

Come analizza La Gazzetta dello Sport, Jorge Antun, intermediario della Joya, chiede 15 milioni di commissioni, troppi per lo United (considerando poi che non ricopre un ruolo professionale). Resta poi distanza sull’ingaggio: gli inglesi offrono 8.5 milioni, l’attaccante ne chiede 10.