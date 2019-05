Paulo Dybala incontra Rami Sheata in occasione del derby con il Torino. Promessa mantenuta da parte del 10 bianconero

Paulo Dybala aveva invitato Rami Sheata, il 13enne eroe nella tragedia sfiorata di Milano, ad una partita e ha mantenuto la promessa. Il giocatore della Juventus ha incontrato il piccolo Rami in occasione del derby con il Torino andato in scena ieri. Rami ha poi parlato a HuffPost, ringraziando l’attaccante argentino.

Ecco le sue parole: «Ancora non ci credo. A un certo punto a fine primo tempo mi sono girato e l’ho visto arrivare. Non ci volevo credere. Sono corso da lui e l’ho abbracciato. Mi ha chiesto come stavo e poi ha detto che sono un grande, che sono veramente un eroe. Io l’ho ringraziato per essere venuto. Tremavo, ero agitatissimo. Ma lui mi ha messo subito a mio agio. Si è seduto accanto a me e abbiamo guardato tutto il secondo tempo insieme. Poi mi ha anche regalato la maglia autografata».