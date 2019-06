Dzeko Inter, chiusura vicina: la firma arriverà a giorni

Dzeko è vicinissimo alla firma con l’Inter. La chiusura dell’affare potrebbe esserci a giorni. Le ultime sulla trattativa

La trattativa che porterà Dzeko all’Inter è in via di definizione. Come spiega Sportmediaset, il bosniaco arriverà in nerazzurro per 13.5 milioni e firmerà un biennale da 4 milioni netti a stagione.

La firma del bosniaco porterebbe arrivare già lunedì. Il giocatore è rientrato dalla vacanza in Turchia proprio per raggiungere Milano, dove siglerà il contratto. L’ormai ex Roma sarà il primo rinforzo di Antonio Conte.