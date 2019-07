Dzeko Inter, Marotta incontra il ceo della Roma Fienga

L’Inter continua a provarci per Dzeko. L’ad Marotta incontrerà il CEO della Roma Fienga in Lega. Tutte le novità

Si spera ancora nel colpo Dzeko in casa Inter, nonostante sembra che la trattativa abbia subito un rallentamento nelle ultime settimane. Come spiega La Gazzetta dello Sport, Marotta proverà l’accelerata domani, quando in Lega incontrerà il CEO della Roma Fienga.

I due si vedranno e probabilmente scambieranno qualche parola sul futuro del bosniaco, che è ormai fuori dai progetti giallorossi e sempre più in quelli di Conte.