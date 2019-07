L’ego di Ibrahimovic senza limiti: ecco la sua formazione ideale – FOTO

La carriera di Zlatan Ibrahimovic è costellata da gol e giocate da urlo e da un ego smisurato. L’ultima dimostrazione della considerazione che lo svedese ha di se stesso arriva dai suoi canali social. Su Twitter e Instagram, infatti, Ibrahimovic ha voluto condividere con tutti i suoi seguaci il suo undici ideale. Una squadra davvero…particolare.

Ibrahimovic si è divertito a schierare un’intera formazione formata, unicamente, da se stesso. Zlatan in ogni ruolo ma con maglie differenti. Manca solo l’allenatore, ma anche in quel caso, lo svedese ha pochi dubbi: «Forse sarà Zlatan».

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc

