El Shaarawy, salta il trasferimento in Cina: ipotesi rinnovo con la Roma

Il trasferimento di El Shaarawy in Cina sembra essere saltato. Adesso si apre l’ipotesi di un rinnovo con la Roma: le ultime

El Shaarawy non giocherà in Cina nella prossima stagione. La trattativa tra lo Shanghai e la Roma sembra essere saltata perché i rappresentanti del giocatore, pur soddisfatti dell’ingaggio, avrebbero avanzato delle richieste inaccettabili per il club asiatico, come quella di avere parola su allenatore e staff tecnico.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe ora aprirsi una nuova ipotesi: quella del rinnovo con la Roma. Presto si comincerà a discutere con il club giallorosso di un prolungamento.