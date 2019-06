El Shaarawy Roma, si lavora al rinnovo: le richieste del Faraone

La Roma e El Shaarawy lavorano per capire se vi siano i margini per il rinnovo. Le richieste del Faraone al club

El Shaarawy, in scadenza nel 2020, è in bilico tra Roma e futuro in un altro club. La squadra giallorossa ha iniziato i dialoghi con l’attaccante per capire se vi siano i margini per un rinnovo.

Secondo il Corriere dello Sport, la richiesta del Faraone sarebbe chiara: il giocatore vorrebbe firmare un contratto quadriennale da 3 milioni a stagione. Solamente se il contratto proposto dalla società capitolina rispettasse tali requisiti, firmerebbe e continuerebbe la sua carriera con la Lupa.