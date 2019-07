Elmas Napoli, è fatta: le ultime sul nuovo centrocampista azzuro

Elmas sarà un giocatore del Napoli: manca solo l’annuncio. Arrivano indiscrezioni importanti sul suo arrivo in Italia

Il pubblico del Napoli attende solo l’annuncio, ma Elif Elmas è virtualmente un nuovo giocatore azzurro.

Tutto fatto, come annuncia Gianluca Di Marzio, dopo l’annuncio dell’incontro per le firme che definiscono l’arrivo del centrocampista ex Fenerbahce.

Elmas arriverà domani in Italia e dopo le visite mediche potrà finalmente conoscere mister Carlo Ancelotti e i suoi nuovi compagni.