Emergenza coronavirus, aumentano i morti in Spagna: oltre 4mila decessi, bollettino nero per la penisola iberica con 56mila contagiati

Anche la Spagna è stata colpita in pieno dall’emergenza coronavirus. I bollettini sono davvero incredibili, in un giorno i casi sono aumentati di ben 10mila unità. Il quotidiano spagnolo AS cerca di fare il punto sulla situazione: i decessi hanno superato quota 4mila.

In totale i contagiati sono 56.188, con Madrid e la Catalogna che guidano la classifica. Nella comunità valenciana sono 3.200 i casi fino a questo momento, con 167 persone morte.