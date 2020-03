Emergenza Coronavirus, fondazione Giulini dona 200mila euro

La Fondazione Giulini dona 200mila euro: la cifra è destinata a supportare la sanità sarda nella lotta contro l’emergenza Coronavirus

La Fondazione Giulini in campo contro l’emergenza Coronavirus: donati 200mila euro in favore dell’Ats (azienda unica della sanità in Sardegna).

La cifra devoluta dall’istituto voluto dalla famiglia del numero uno del Cagliari è destinata «all’acquisto di presidi medicochirurgici, macchinari e attrezzature a supporto dei reparti di terapia intensiva e subintensiva, ma anche un ringraziamento nei confronti di tutto il personale sanitario che combatte in prima linea».