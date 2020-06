Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile

Emergenza Coronavirus: il bollettino giornaliero stilato dalla Protezione Civile. Il bollettino aggiornato del 16 giugno

Oggi 16 giugno sono 24.569 i positivi all’infezione da Sars-CoV-19. Il numero totale dei casi in Italia è arrivato a 237.500. Incremento di nuovi positivi pari a +210. 34 è il numero dei deceduti, 1516 invece quello dei guariti.

Al momento in ospedale ci sono 3.301 pazienti con sintomi, di questi, i pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva sono scesi a quota 177. Restano in isolamento domiciliare ci sono ancora 24.569.