Emergenza Coronavirus: il comunicato della Lega di Serie B

Emergenza Coronavirus: ecco il comunicato della Lega Serie B sulle misure da prendere per far fronte alla difficile situazione

Continuano le prese di posizione per far fronte all’emergenza Coronavirus. Ecco il comunicato della Lega Serie B dopo la riunione tenutasi in FIGC sui provvedimenti da prendere.

«A seguito della riunione tenutasi nella giornata di ieri in FIGC e dei preavvisati provvedimenti normativi, la LNPB resta in attesa delle determinazioni delle Autorità Competenti in ordine alle manifestazioni sportive alle quali si uniformerà».