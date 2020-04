Emergenza Coronavirus, Rabiot torna in Francia: è il nono bianconero tornato nel proprio paese di appartenenza

Adrien Rabiot è tornato in Francia, nella sua villa in Costa Azzurra. Il centrocampista della Juventus, come riportato dall’edizione in edicola oggi di Tuttosport, ha deciso di tornare nel proprio paese per proseguire il periodo di quarantena.

L’ex centrocampista del Paris Saint-Germain è il nono giocatore bianconero, da quando è iniziata l’emergenza coronavirus, ad aver abbandonato l’Italia. Nelle prossime ore capiremo se ci saranno ulteriori indicazioni riguardo a chi ha lasciato l’Italia.