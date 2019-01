Spinazzola chiede la cessione, la Juve accelera per Emerson Palmieri

Juventus a caccia di un esterno: contatti col Chelsea per Emerson Palmieri nella trattativa Higuain. A liberare un posto per l’italo-brasiliano la cessione di Spinazzola

La trattativa tra Juventus e Chelsea per il passaggio a Londra di Gonzalo Higuain ha avuto esiti positivi, ma nell’ambito dei discorsi tra i due club, come annunciato ieri, non c’era soltanto quello relativo all’attaccante argentino, attualmente e ancora per poco in prestito al Milan, ma pure quello relativo all’esterno brasiliano naturalizzato italiano Emerson Palmieri. L’ex Roma, quasi ai margini della rosa di Maurizio Sarri, è uno dei giocatori su cui in vista dei prossimi giorni i bianconeri continueranno a puntare: su di lui c’è il pressing anche dell’Atletico Madrid, ma proprio in virtù della trattativa per Higuain, la Juve potrebbe decidere di giocarsi la carta di un eventuale sconto per convincere i Blues.

A convincere la dirigenza bianconera, inizialmente contraria all’ipotesi di ritoccare la rosa attuale nel mercato di gennaio, sarebbe stata nelle ultime ore la richiesta arrivata da parte dell’entourage di Leonardo Spinazzola: il terzino bianconero, di ritorno da un lungo infortunio, rischia di non trovare spazio in squadra da qui a fine stagione e avrebbe evidenziato la necessità di giocare con continuità in prestito altrove (per lui contatti con il Bologna). Con l’addio di Spinazzola, sarebbero evidentemente spalancate le porte in casa juventina all’arrivo di un sostituto: Emerson Palmieri resta in cima alla lista.