Empoli, Andreazzoli: «Ci manca un rigore. Arbitri? Non ce l’ho con loro»

Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter. Le parole del tecnico dell’Empoli.

SINCERARSI DELLE CONDIZIONI DI BARELLA – «Credo sia doveroso preoccuparsi della condizione degli altri in campo. Barella è un ragazzo che amo da lontano».

COSE POSITIVE – «Era nella nostra idea di fare qualcosa per limitarli. Ho detto a Farris: «Ma ne hai ancora da mettere dentro o li hai finiti?» (ride ndr). Siamo stati coraggiosi, abbiamo provato a prenderli altri, gli abbiamo creato difficoltà. Abbiamo tenuto bene il campo, siamo stati penalizzati dall’espulsione, quando giochi in inferiorità diventa ancora più difficile».

POSSIBILE RIGORE – «C’è da recriminare qualcosa, quello che fosse chiaro…io non ho mai parlato di arbitri e non ce l’ho con loro. Ho chiesto a Chiffi: ma Valeri cosa stava facendo al VAR? O era distretto o non riesco a capire. Come fanno a non aiutarvi, questa è una cosa esagerata. Io voglio giocarla alla pari, ma perchè non li aiutano gli arbitri? È arbitro pure Valeri. Cosa mi ha detto Chiffi? Sono cose tra me gli arbitri, Mio nipote si chiama Tommaso e ha 4 anni e lo vede pure lui che è rigore. Poi mi sembra diventare un piangione come altri e non lo voglio fare. Sono penalizzato, dammi il mio. Non voglio un aiuto ma dammi il mio, altrimenti così non va bene. Cosa gli dici ai calciatori domani? E con l’arbitro non bisogna discutere».

