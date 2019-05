Empoli, Bennacer è una delle note liete della stagione

Ismael Bennacer è forse il giocatore più talentuoso dell’Empoli, il faro di una squadra che sta cercando una disperata salvezza.

Anche se forse non si salverà, l’Empoli di Andreazzoli ha avuto un approccio tattico tanto propositivo quanto interessante. Un’anomalia se si guarda alle piccole di Serie A.

Davanti alla difesa, si è esaltato Ismael Bennacer. Oltre a essere il principale faro nella prima costruzione (quasi 60 passaggi a partita), l’algerino ha pure numeri offensivi importanti: 5 assist e 0.9 assaggi chiave ogni 90′. Come se non bastasse, è pure il quinto giocatore con più palloni recuperati del campionato, dietro a “mostri” come Koulibaly e Allan. Si parlerà molto di questo classe ’97 in sede di mercato.