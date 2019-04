Empoli, Bennacer: lo vogliono Napoli e Lione ma spunta la clausola pro Arsenal

Ismael Bennacer centrocampista francese dell’Empoli, è conteso da diversi club europei importanti, ma potrebbe essere proprio l’Arsenal a riprenderselo, grazie ad una clausola di riacquisto

Bennacer uno dei migliori prospetti giovani, esplosi in serie A in questa stagione, interessa a molte squadre di prestigio. Il centrocampista cresciuto nel suo paese e poi acquistato giovanissimo dai gunners, non ha mai giocato però con la squadra londinese.

Proprio dall’Arsenal il passaggio la scorsa stagione all’Empoli in serie B, con 66 presenze e 2 gol in terra toscana, adesso è diventato un vero e proprio uomo mercato. In prima fila sembravano esserci Napoli e Lione, ma a sorpresa nelle ultime ore è e uscito alla scoperta l’Arsenal, che avrebbe con l’Empoli e Bennacer, una clausola che riporterebbe il giocatore nuovamente a Londra, per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Se così fosse e queste voci verranno confermate, non scatterebbe la probabile asta per assicurarsi un giovane di grandi speranze. Bennacer potrebbe andare a far compagnia a Torreira, anche lui esploso alla Sampdoria e che sta facendo benissimo nella squadra di Emery