L’Empoli perde a Bologna: un piede in Serie B, ma se l’Udinese…

L’Empoli firma la sua condanna. Esce sconfitto con il super-Bologna di Mihajlovic e allontana le speranze di salvezza

Il match point salvezza se lo aggiudica il Bologna. La sconfitta al Dall’Ara condanna (quasi) definitivamente l’Empoli di mister Andreazzoli che potrebbe quindi essere la terza squadra a dover abbandonare la massima serie. Di fatto, d’ora in avanti, il calendario di Caputo e compagni è tutto in salita.

L’Empoli se la vedrà prima nel derby toscano con la Fiorentina, poi Sampdoria, Torino ed Inter. Insomma, un calendario tutt’altro che semplice, soprattutto se confrontato con quello delle rivali. Per ora, la salvezza rimane distante 4 lunghezze, in attesa della partita di lunedì tra Atalanta ed Udinese. Gli uomini di Tudor proveranno ad aumentare il distacco sui toscani. Tuttavia anche il calendario dei bianconeri è tutt’altro che semplice. 12 punti in palio e 4 punti da recuperare. La speranza è l’ultima a morire.