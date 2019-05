Empoli, che crescita per Di Lorenzo. Il terzino che insegue la salvezza

Di Lorenzo è una delle principali sorprese positive del nostro campionato: in bacheca anche quattro gol e tre assist

Giovanni Di Lorenzo era sconosciuto al grande pubblico ai nastri di partenza di questo campionato di Serie A. Partita dopo partita, seppur con tutte le difficoltà incontrate nel corso dell’anno dall‘Empoli, si è messo in mostra sfornando prestazioni convincenti. Sia con Andreazzoli e sia con Iachini, il terzino si è issato come uomo fondamentale per la compagine toscana.

All’attivo anche quattro gol e tre assist per i compagni, che di fatto lo rendono un pezzo appetibile per il prossimo mercato. Raro, al giorno d’oggi, trovare un terzino che sappia bilanciare al meglio la fase difensiva con quella offensiva. La squadre toscana adesso tenterà l’all-in per la salvezza: difficile, considerato il calendario, ma non impossibile.