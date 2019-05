Empoli, Corsi: «Ci auguriamo di proseguire con Andreazzoli»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato dell’annata dell’Empoli e del probabile addio di Di Lorenzo, che piace al Napoli

L’Empoli è retrocesso in Serie B, perdendo in casa dell’Inter. Il presidente Fabrizio Corsi ha parlato a Radio Sportiva: «Stiamo metabolizzando la retrocessione, consapevoli di aver fatto tutto il possibile per la salvezza. Tutta Italia ci ha mostrato solidarietà rispetto a quanto decretato dal campo».

Prosegue Corsi parlando del mercato: «Ci auguriamo di proseguire con lui, ma dipende da come vorrà interpretare il prossimo campionato. Se rimarrà con noi, vorremmo da lui entusiasmo, il fuoco dentro e non la delusione. Di Lorenzo al Napoli? C’è un interesse ma ancora non c’è stato un incontro per definire, non so cosa possa succedere nelle prossime 48 ore».