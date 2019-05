Grande prova di Farias, coi suoi movimenti che hanno seminato il panico tra le fila granata. Tra i protagonisti del successo dell’Empoli.

Tra i protagonisti dell’importantissima vittoria dell’Empoli contro il Torino c’è Diego Farias. Il brasiliano dà sempre molta imprevedibilità alla formazione toscana, palesando però un po’ troppa imprecisione sottoporta.

Farias ha svariato molto per tutta la gara, mandando in crisi il sistema di marcature di Mazzarri. Sempre nel vivo del gioco (sesto dell’Empoli per passaggi totali), ha effettuato 4 tiri e 3 passaggi chiave (recordman dell’Empoli in entrambe le situazioni). Inoltre, nel finale ha confezionato l’assist per Caputo. Grande match per il sudamericano.