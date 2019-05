Empoli-Fiorentina, presente allo stadio Diego Simeone e il figlio Giuliano per dare supporto al Cholito in maglia Viola – FOTO

Partita in famiglia per Giovanni Simeone. Al Castellani si sta disputando Empoli–Fiorentina, sfida cruciale per la salvezza. Il Cholito guida l’attacco dei Viola insieme ad un Muriel che sembra ispiratissimo.

Sugli spalti del Castellani sono apparsi Diego Pablo Simeone e Giuliano Simeone, padre e fratello del numero 9 dei viola. Giuliano, fratello minore, è anche lui calciatore e sta seguendo la partita dallo Sky box della Fiorentina. Vedremo se il Cholito riuscirà a dedicare un gol ai suoi cari.