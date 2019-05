Empoli-Fiorentina streaming e probabili formazioni: dove vederla

Empoli-Fiorentina streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara valida per la 35ª giornata della Serie A 2018/2019

Empoli-Fiorentina streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 35° turno del campionato di Serie A 2018/2019. Domenica 5 maggio alle ore 12.30, allo stadio ‘Castellani’ di Empoli, va in scena il Derby dell’Arno tra la compagine azzurra di Aurelio Andreazzoli e quella viola guidata da Vincenzo Montella. L’Empoli, terzultimo in classifica con 29 punti, è reduce dalla sconfitta di Bologna; Fiorentina (40) proveniente dalla sconfitta interna col Sassuolo e non ancora salva. Nella gara d’andata, successo viola al ‘Franchi’ col risultato di 3-1. Adesso è di nuovo Empoli contro Fiorentina: azzurri per alimentare le residue speranze di salvezza, viola per trovare il punto mancante per la permanenza aritmetica nel massimo campionato.

Empoli-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli di Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Empoli-Fiorentina

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 5 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 12.30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Carlo Castellani (Empoli)

Arbitro: Massimiliano Irrati (sez. Pistoia)

EMPOLI – Andreazzoli conta quattro indisponibili (Maietta, Antonelli, Diks e il lungodegente La Gumina) e deve valutare le condizioni di Dell’Orco, non al meglio. Azzurri previsti in campo col 3-5-2 così formato: Dragowski in porta, Veseli, Silvestre (o Rasmussen) e Nikolaou in difesa; sulla linea di centrocampo sono pronti Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic e Pajac. In attacco, prevista la conferma della coppia titolare composta da Farias e Caputo.

FIORENTINA – Montella, senza il lungodegente Pjaca, deve valutare le condizioni di Chiesa (influenzato). Viola probabilmente in campo col 4-3-3: Lafont tra i pali, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini (in vantaggio su Hugo) e Biraghi in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Biraghi, Fernandes (in ballottaggio con Gerson e Dabo) e Veretout. Davanti, probabile spazio al tridente composto da Chiesa, Muriel e Mirallas (in caso di inutilizzo di Chiesa, Muriel dovrebbe agire sulla destra con Simeone punta centrale).

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Rasmussen, Nikolaou; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pajac; Ucan; Farias, Caputo.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas.

