Empoli-Genoa, una “perla” di Lazovic riporta avanti il Grifone – VIDEO

Dopo il pareggio provvisorio dell’Empoli con Di Lorenzo, il Genoa si riporta in vantaggio con un tiro a giro di Lazovic dalla distanza.

Gara combattuta quella fra Empoli e Genoa al Castellani. Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo con una rete di Kouamé, ma nella ripresa i toscani si riportano in parità grazie al gol dell’1-1 firmato da Di Lorenzo. Il Grifone tuttavia continua ad attaccare e al 70′ si è riportato in vantaggio grazie a una prodezza di Lazovic al 70′. L’esterno serbo finalizza una bella azione di contropiede avviata da Bessa. Ricevuta palla sulla destra, converge velocemente verso il centro e dal limite dell’area lascia partire un tiro a giro imparabile per Provedel, che si insacca all’incrocio dei pali.

