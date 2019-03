Empoli, troppi gol di testa subiti: e sabato arriva la Juve

L’Empoli è la squadra che ha subito più reti di testa nel campionato di Serie A: e la Juve dei saltatori arriva tra due giorni

L’Empoli della gestione Andreazzoli arriva sabato allo Juventus Stadium per recuperare punti in chiave salvezza dopo un’importante vittoria contro il Frosinone, ma le statistiche dicono che si affronteranno la squadra che subisce più gol di testa contro una di quelle che ne segna di più. La Juventus di Max Allegri giocherà senza Cristiano Ronaldo, fermo per infortunio e letale nell’area piccola, ma la voglia di riscatto di Mandzukic, unita alla qualità di grandi saltatori come Chiellini e Bonucci, potrebbe portare non pochi problemi alla difesa dell’Empoli.

I bianconeri arrivano alla sfida di sabato dopo aver accusato la prima sconfitta in campionato due settimane fa a Marassi col Genoa, sfida a cui Andreazzoli avrà sicuramente prestato molta attenzione, visto che la salvezza della sua squadra si giocherà giornata per giornata. La Juventus ha un’altezza media di 185 centimetri, contro i 181 della squadra toscana, che giocherà probabilmente sul recupero di giocatori prettamente fisici, come Antonino La Gumina.