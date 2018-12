Empoli-Inter: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Empoli-Inter, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Si chiude il girone d’andata del campionato di Serie A 2018/2019, alle ore 15 andrà in scena Empoli-Inter allo Stadio Carlo Castellani nel match valevole per la giornata numero 19 del torneo. Una lunga giornata di calcio che si concluderà con il posticipo di questa sera tra Milan-Spal, poi sarà sosta per tre lunghe settimane in cui calciomercato e Supercoppa italiana torneranno in auge. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Empoli-Inter. Non c’è Radja Nainggolan nella formazione titolare di Luciano Spalletti per Empoli-Inter di questo pomeriggio. Dopo la ‘punizione’ in Inter-Napoli il belga ripartirà dalla panchina nel match del Castellani, out anche Politano che potrebbe accontentarsi di uno scampolo di gara nel secondo tempo. Dentro Keita dal primo minuto, c’è anche Joao Mario insieme a Perisic nel tridente di supporto a Icardi. Le altre sorprese sono Vrsaljko a destra e Vecino a centrocampo, nell’Empoli non c’è Zajc che va in panchina: 3-5-2 con Untersee a destra e Pasqual a sinistra.

Empoli-Inter: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Empoli-Inter: formazioni ufficiali

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen, Untersee. Acquah, Bennacer, Traoré; Pasqual; Caputo, La Gumina. Allenatore: Giuseppe Iachini

INTER (4-2-3-1): Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah, Borja Valero, Vecino, Joao Mario, Keita, Perisic, Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Empoli-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Ultimo turno dell’anno solare, diverse defezioni per i due allenatori Iachini e Spalletti in vista di Empoli-Inter. Il tecnico dei toscani deve fare i conti con le squalifiche di due titolari, il terzino Di Lorenzo e il centrocampista Krunic, mentre Maietta è indisponibile per problemi muscolari. in casa Inter, invece, l’unico assente sicuro è il centrocampista Brozovic, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Passiamo alle probabili formazioni, possibilità di 4-3-1-2 per l’Empoli di Iachini con Zajc schierato sulla trequarti e Acquah a centrocampo. Possibilità di 3-5-2 senza Zajc e con l’inserimento di Untersee sull’out di destra. Caputo-La Gumina il tandem d’attacco, in difesa Rasmussen sostituisce Maietta. Nell’Inter ritorna Nainggolan, ancora da decidere se con una maglia da titolare a discapito di Joao Mario, mentre Borja e Vecino comporranno la coppia centrale di centrocampo. Ballottaggio Vrsaljko-D’Ambrosio per il ruolo di terzino destro, il croato appare in leggero vantaggio.

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel, Veseli, Rasmussen, Silvestre, Pasqual, Traorè, Bennacer, Acquah, Zajc, La Gumina, Caputo. A disposizione: Terracciano, Fulignati, Untersee, Marcjanik, Antonelli, Capezzi, Brighi, Ucan, Jakupovic, Mchelidze, Rodriguez, Mraz. Allenatore: Giuseppe Iachini

INTER (4-2-3-1): Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah, Borja Valero, Vecino, Politano, Nainggolan, Perisic, Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, D’Ambrosio, Miranda, Gagliardini, Joao Mario, Candreva, Keita, Martinez. Allenatore: Luciano Spalletti

Empoli-Inter, l’arbitro del match

E’ Federico La Penna di Roma l’arbitro designato per dirigere il match tra Empoli-Inter, gara valida per la giornata numero 19 del campionato italiano di Serie A. Il fischietto capitolino sarà coadiuvato dagli assistenti arbitrali Vuoto e Marrazzo, mentre il quarto uomo sarà Di Martino. Per quel che concerne i due arbitri addetti al ruolo di Var e Avar essi saranno Marco Guida e Di Ruolo. Si tratta dell’esordio assoluto del fischietto La Penna della sezione di Roma 1 con l’Inter, visto che l’arbitro è da questa stagione a tutti gli effetti della CAN A dopo la promozione avvenuta in estate.

Empoli-Inter, i precedenti del match

Empoli-Inter di sabato 29 dicembre è la sfida numero 35 tra campionato e Coppa Italia. Nei 34 precedenti fin qui disputati sono 3 le vittorie azzurre, 4 i pareggi e 27 i successi nerazzurri. Per valutare i precedenti delle sole gare giocate al Castellani, invece, sono 17 i precedenti tra Empoli-Inter e anche qui dominano i nerazzurri, con ben 11 vittorie esterne, contro 2 successi dei padroni di casa e 4 pareggi. Negli ultimi tre precedenti in Serie A, stagioni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 l’Empoli non ha mai vinto, mentre l’Inter si è imposta nelle ultime due occasioni rispettivamente con 0-1 e 0-2. L’ultima vittoria dell’Empoli in casa in Serie A contro l’Inter risale al campionato 2005/2006, in quell’occasione finì 1-0 per i toscani.

Empoli-Inter Streaming: dove vederla in tv

Empoli-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 6 (canale 256 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.