Emre Can: «Faccio una menzione speciale per Mister Allegri»

Emre Can saluta Andrea Barzagli e Massimiliano Allegri sui social. Così il centrocampista tedesco su Instagram dopo la festa scudetto

Con un lungo messaggio su Instagram, Emre Can ha voluto salutare Andrea Barzagli e Massimiliano Allegri.

Le sue parole: «Non posso non iniziare con l’esprimere che cosa significhi vincere la Serie A nella mia prima stagione in questo fantastico club. Questo successo appartiene ai miei compagni, ai tifosi e allo staff. Voglio congratularmi con Andrea Barzagli nella tua fantastica carriera e ti auguro il meglio per il futuro. Poi vorrei prendermi del tempo per una menzione speciale per Mister Allegri. Questa incredibile persona che ha influito sulla storia di questo club con tanti successi nel corso degli anni e ha influito in questi 12 mesi sulla mia crescita personale. È stata un onore giocare per te. Ancora una partita in questa stagione prima di preparare la prossima annata”, ha scritto il numero 23 juventino».