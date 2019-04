Ennesimo flop delle italiane in Europa: movimento in crisi? – FOTO

L’eliminazione di Juve e Napoli sancisce l’ennesimo flop delle italiane in Europa: un modello che non si evolve e la crisi di un movimento – FOTO

Ieri sera si è consumato l’ennesimo flop delle italiane in Europa. Con l’uscita del Napoli, e martedì della Juventus, le squadre della nostra Serie A lasciano le competizioni europee ad aprile: il movimento è in crisi, vecchia storia, ma perchè?

Se abbiamo imparato qualcosa dalle scorse campagne europee è che il gioco va sempre messo al centro del progetto: lo scorso anno la Juve, con una gara fantastica, andò a un centimetro di distanza da eliminare il Real al Bernabeu. La Roma annichilì il Barcellona per 3-0, arrivando ad un passo dalla finale raggiunta poi dal Liverpool.

Non bastano i milioni e i nomi: nè Ancelotti nè Ronaldo hanno dato la spinta decisiva per ripartire in Europa. La speranza è che i modelli visti in questa stagione europea, Ajax e Tottenham su tutti, illuminino le dirigenze delle squadre di Serie A, per ritornare grandi anche in Europa.