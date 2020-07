Eriksen come Bergkamp? Serve un cambio di marcia ma l’Inter non pensa alla cessione

Christian Eriksen come Dennis Bergkamp: due talenti cristallini ma che all’Inter non sono sbocciati. Il paragone

Christian Eriksen come Dennis Bergkamp: questo il paragone proposto dalla Gazzetta dello Sport sulle sue pagine. I due giocatori, accumunati dalla scuola Ajax e da un talento cristallino, hanno trovato non poche difficoltà nell’ambientarsi in nerazzurro, tanto che l’olandese se ne andò dall’Inter dopo appena due stagioni.

Oggi come allora ai due talenti viene imputato un deficit di cattiveria, di garra e in fondo anche di personalità. Entrambi hanno trovato un modulo di gioco non concepito per ospitarli (Bergkamp agiva da centrocampista avanzato nel rombo del 3-4-3 di Van Gaal, Bagnoli lo spostò seconda punta). Tutti e due all’impatto col calcio italiano hanno conosciuto marcature a uomo (con le differenze di epoche diverse) poco abituali in altri campionati. Bergkamp si sarebbe poi affermato in modo clamoroso in Inghilterra all’Arsenal, Eriksen è arrivato a Milano dopo essere stato per anni una star in Premier.

Difficilmente il danese seguirà le orme del suo predecessore. L’intenzione dell’Inter non è separarsi a fine stagione ma, piuttosto, aspettarlo e giudicarlo dopo un’intere stagione sotto gli ordini di Conte.