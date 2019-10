Esonero Andreazzoli: incontro tra Preziosi e Guidolin, le ultime

Aurelio Andreazzoli è sempre più vicino all’addio dal Genoa: il tecnico rossoblù potrebbe essere esonerato in queste ore

Enrico Preziosi sembra aver deciso: Aurelio Andreazzoli è vicinissimo all’esonero da allenatore del Genoa. Come raccolto dalla nostra redazione, il numero uno rossoblù avrebbe sciolto le riserve e deciso di mandare via l’ex tecnico dell’Empoli.

Il primo nome per succedere ad Andreazzoli potrebbe essere Francesco Guidolin, attuale opinionista DAZN. In questi minuti starebbe andando in onda un incontro tra Preziosi e l’ex allenatore dell’Udinese. La svolta è dietro l’angolo.