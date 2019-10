Esonero Andreazzoli: Parma fatale, pronto Guidolin

Esonero Andreazzoli: la sconfitta di Parma costa cara al tecnico del Genoa. Il sostituto può essere Guidolin

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – L’avventura di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa sembra giunta al capolinea. L’ultimatum del presidente Enrico Preziosi non è servito a dare una svolta al rendimento dei rossoblù, sconfitti dal Parma con un sonoro 5-1.

Il sostituto di Andreazzoli potrebbe essere Francesco Guidolin, ex Udinese e attualmente opinionista tecnico a DAZN, già incontrato durante la sosta per le nazionali dal patron del Genoa per assumere le redini della squadra ligure.

La società, secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, avrebbe anche contattato Massimo Carrera, ex tecnico dello Spartak Mosca.