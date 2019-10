Esonero Andreazzoli: Preziosi riflette e oggi incontra il tecnico. I dettagli

Esonero Andreazzoli: Preziosi riflette sul destino dell’allenatore del Genoa. Tutti i dettagli sulla panchina del Grifone

Aurelio Andreazzoli è sempre in bilico sulla panchina del Genoa. L’ex tecnico dell’Empoli non ha convinto in questo inizio di campionato, e le voci su un suo probabile esonero si fanno incessanti.

Ma l’esonero non potrebbe essere così scontato. Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, starebbe approfittando della sosta per riflettere sulla situazione di Andreazzoli: oggi parlerà con il tecnico. Mancano le alternative, quindi l’esonero dell’allenatore del Genoa non potrebbe essere più così sicuro.