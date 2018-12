Esonero Di Francesco: la società riflette sul futuro del tecnico

La Roma subisce una rimonta clamorosa in casa del Cagliari, ora Di Francesco rischia

La Romaci ricasca, ma questa volta il crollo è davvero clamoroso. In qualche modo, il fortino del Cagliari riesce a mantenere la propria imbattibilità con un finale pirotecnico e ricco di colpi di scena. Gli uomini di Di Francesco, dopo un primo tempo convincente, abbassano gradualmente il baricentro a causa anche – e soprattutto – delle inspiegabili sostituzioni del tecnico giallorosso. Il Cagliari così può tornare a farsi sotto e a riaprire la partita con Ionita, per completare poi la rimonta con Sau dopo che Mazzoleni aveva appena espulso ben due giocatori rossoblù, Ceppitelli e Srna.

In 9 contro 11, la Roma si lascia infilare dall’attaccante sardo subentrato all’opaco Farias e mette nuovamente in bilico la posizione di Di Francesco. Sicuramente la società cercherà confronti e chiarimenti con l’ex Sassuolo, ma la sensazione è che la prossima partita contro il Genoa sarà davvero decisiva per il suo futuro. Si scaldano come alternative Donadoni o il sogno Conte.