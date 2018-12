La Roma pensa al nuovo allenatore. Esonero Di Francesco: il tecnico rischia. Contattato Sousa, Blanc sullo sfondo

La Roma di mister Di Francesco si gioca tanto, forse tutto, domenica contro il Genoa. Il club giallorosso sta attraversando un momento difficile e la posizione del tecnico romanista è sempre più in bilico. James Pallotta, secondo alcuni, avrebbe voluto esonerare il tecnico già alcune settimane fa ma Monchi e la dirigenza sono con l’allenatore e hanno frenato gli istinti del presidente. La stagione non è ancora da buttare: davanti, ad eccezione di Juve e Napoli, non corrono e il quarto posto è ancora alla portata (la Roma è a -5 dal Milan) e in più i giallorossi hanno conquistato gli ottavi di Champions.

Il popolo romano e romanista però vuole di più, non si accontenta, e secondo Il Corriere dello Sport, per Di Fra c’è lo spettro dell’esonero. Il club romanista avrebbe già contattato Paulo Sousa che nelle scorse settimane aveva strizzato l’occhio alla Roma («Mi piacerebbe allenarla perché è una grande squadra che può vincere»). Franco Baldini lo avrebbe contattato dopo il ko di Bologna, ottenendo la sua disponibilità. Il portoghese ha voglia di rimettersi in gioco ed è pronto per la Roma. Sulla sfondo il francese Blanc, ex PSG, e l’ex Vincenzo Montella. Fantasiose al momento le ipotesi Conte, Lippi e Donadoni.