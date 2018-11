Bologna: Inzaghi a rischio esonero, per lui torna l’incubo Mihajlovic

Filippo Inzaghi a rischio esonero a Bologna: tra i candidati alla successione spunta il nome di Sinisa Mihajlovic, già ex tecnico rossoblu e sostituto di Super Pippo al Milan

Anche Filippo Inzaghi ora rischia l’esonero. Potrebbe essere proprio quella di Super Pippo la prossima panchina a saltare in Serie A, a meno di soprese. Per il momento è a tempo la fiducia del tecnico del Bologna, che ha finora raccolto in campionato undici punti in tredici giornate. La classifica parla chiaro: i felsinei sono a forte rischio retrocessione, terzultimi davanti alle sciagurate Chievo e Frosinone ed un punto alle spalle di Empoli ed Udinese, reduci però dal cambio di allenatore e per questo decisamente galvanizzate (hanno entrambe vinto, contro Atalanta e Roma rispettivamente, nell’ultima giornata di campionato). Insomma, le cose potrebbero mettersi molto male per Inzaghi specie in caso di sconfitta nel prossimo turno contro la Sampdoria.

Spunterebbe già il nome del possibile sostituto dell’ex attaccante del Milan, una vecchia conoscenza per i tifosi rossoblu e per lui. Si tratterebbe di Sinisa Mihajlovic, tecnico reduce dalla brevissima esperienza alla guida dello Sporting Lisbona in estate (era stato assunto e poi licenziato dopo pochi giorni per via del cambio di dirigenza). Mihajlovic è già stato alla guida del Bologna una decina di anni fa: nella stagione 2008/2009 subentrò a inizio a novembre al posto dell’esonero Daniele Arrigoni, salvo poi essere a sua volta cacciato ad aprile per far spazio a Giuseppe Papadopulo (che raggiunse la salvezza all’ultima giornata). Mihajlovic tra l’altro è stato il sostituto di Inzaghi sulla panchina del Milan appena tre anni fa: per Super Pippo l’incubo serbo torna ad essere ricorrente.