Gattuso, 0-0 col Frosinone: tecnico in bilico, esonero in vista?

Gattuso, esonero vicino per il tecnico del Milan? 0-0 col Frosinone, eguagliato record negativo di gol del 1984

Continua imperterrita la crisi del Milan e la posizione di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera si fa sempre più traballanti. I rossoneri pareggiano 0-0 contro il Frosinone ma devono ringraziare il proprio portiere Donnarumma, autore di tre splendide parate durante il corso del match dello Stirpe. Ma il possibile esonero del tecnico rossonero adesso si fa sempre più vicino. Dovevano essere decisive le gare di oggi e del 29 dicembre, ma già quest’oggi il segnale atteso non è arrivato. Il Milan non centra i tre punti, non riesce a trovare il gol per la quarta volta consecutiva ed eguaglia un record negativo che le mancava dal 1984.

In queste settimane la posizione di Gattuso sulla panchina si è fatta sempre più traballante. Un crollo verticale in termini di gioco e risultati, al netto degli infortuni che ne hanno certamente limitato le scelte in alcuni reparti nevralgici del campo. Ma la classifica piange e non può che peggiorare in attesa delle partite di oggi pomeriggio. L’esonero diventa uno spettro sempre più presente, a questo punto diverrà decisiva anche la sfida del 29 dicembre contro la Spal. In caso di risultato negativo, al netto di possibili decisioni già nelle prossime ore, Gattuso saluterà la panchina rossonera.