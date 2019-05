Esonero Spalletti, ufficiale il suo addio all’Inter: il comunicato

Esonero Spalletti: è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce l’addio dell’allenatore sulla panchina dell’Inter

«FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme».

Con questo comunicato, il club nerazzurro ha sancito l’esonero di Luciano Spalletti dall’Inter. L’ufficialità era attesa in giornata.