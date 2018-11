Quando Ronaldo ha segnato il 2-0, i tifosi bianconeri a San Siro hanno urlato insieme a Cr7 al momento del gol

Ronaldo è un esempio per molti, dentro e fuori dal campo. I più giovani in particolare, cercano di emularne le gesta e i grandissimi numeri che utilizza per disorientare gli avversari, ma da qualche tempo, in molti imitano quello che è il suo marchio di fabbrica al momento di esultare per un gol segnato. Quell’urlo liberatorio di gioia, infatti, si è sentito chiaramente questa sera a San Siro: all’81‘ Cr7 ha siglato il 2-0 e poi si è diretto verso la bandierina. Al momento dell’esultanza non è certamente passato inosservato come i tifosi abbiano partecipato, urlando insieme e accompagnando Ronaldo nella sua celebre esultanza.