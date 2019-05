Europa League, Emery cerca il record. Supererebbe un tecnico italiano

Emery è pronto a dare la caccia alla sua quarta Europa League. Supererebbe Trapattoni, fermo a quota 3 successi

Unai Emery per la storia. Nella cornice di Baku l’Arsenal proverà a portare a casa l’Europa League, e proverà a farlo anche per il proprio tecnico. Ha già vinto tre volte la coppa, e anche in maniera consecutiva. Tra il 2013 e il 2016 lo spagnolo ha totalmente monopolizzato la competizione, dominando incontrastato col suo Siviglia.

Successi che gli hanno consentito di appaiarsi a Giovanni Trapattoni nella speciale classifica di trionfi di Coppa Uefa/Europa League. Con un eventuale vittoria nella gara odierna, quindi, Emery staccherebbe lo storico tecnico italiano per quello che sarebbe un record personale niente male. Un motivo in più per caricare al meglio i suoi giocatori.