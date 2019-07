Europei Under 21, Spagna campione: i numeri da MVP di Fabian Ruiz

Fabian Ruiz ha trascinato la Spagna Under 21 negli Europei appena terminati. I suoi numeri sono impressionanti

Fabian Ruiz è stato il principale leader tecnico della Spagna Under 21 campione d’Europa. Oltre ai 2 gol e ai 2 assist, il suo peso nella manovra della Roja si è rivelato pressoché totale.

Fabian Ruiz nell' #EuroU21 appena concluso (p90): ▪️73.5 passaggi riusciti (88.9%)

▪️3.5 tackles vinti (68.6%)

▪️2.9 passaggi chiave

▪️3.2 dribbling riusciti (78%)

▪️2 gol

▪️2 assist MVP pic.twitter.com/BmMKwfqCxQ — CalcioDatato (@CalcioDatato) July 1, 2019

Il giocatore del Napoli ha effettuato 73.5 passaggi ogni 90′, con l’enorme cifra di 2.9 passaggi chiave (vuol dire che ha fatto tirare in porta un compagno quasi 3 volte in ogni partita). Come se non bastasse, ha avuto numeri elevati anche nei dribbling e nei contrasti. Giocatore totale. E Ancelotti se lo gode.