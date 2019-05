Europeo Under 19, sorteggiati i gironi: l’Italia trova ancora il Portogallo

Europeo Under 19, sorteggiato il girone dell’Italia: ancora Portogallo. La presentazione del raggruppamento degli azzurrini

C’è ancora il Portogallo sulla strada dell’Italia, a un anno di distanza da quella finale europea persa ai tempi supplementari per 3-4. Ora la possibilità di riscattarsi nell‘Europeo Under 19 in programma a partire dal 14 luglio in Armenia. Gli azzurrini sono stati inseriti nel gruppo A insieme ai lusitani, alla Spagna e ai padroni di casa. L’esordio sarà proprio contro gli avversari dell’ultimo atto dello scorso anno. L’unica vittoria azzurra nella competizione risale al 2003 quando i nostri ragazzi alzarono al cielo la Coppa dopo aver battuto, indovinate un po’, il Portogallo grazie alle reti realizzate da Della Rocca e Pazzini.

Il calendario dell’Italia