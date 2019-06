Europeo Under 21, Italia e non solo. Le altre stelline nella competizione

Tanti i talenti che disputeranno l’Europeo Under 21. Da Jovic e Foden, ci sono tutte le premesse per vedere un grande spettacolo

L’Europeo Under 21 avrà un interesse mediatico non indifferente. Non soltanto verso l’Italia, perché saranno tanti i talenti impegnati nella competizione con le rispettive selezioni. Impossibile non iniziare con Luka Jovic, il neo acquisto del Real Madrid prelevato dall’Eintracht per 60 milioni. Sarà lui a illuminare la Serbia.

Si prosegue con Moussa Dembelé della Francia, omonimo del giocatore in forza al Barcellona. Classe ’96, ha già enorme esperienza tra Inghilterra, Scozia e Francia. Premier League che ha già ampiamente assaggiato Phil Foden, cresciuto tantissimo nell’ultima annata con Pep Guardiola al Manchester City. Alexander Nubel della Germania sembra essere il degno erede di Neuer. Poi si rivede anche qualche vecchia conoscenza italiana, come Kownacki. Ex Sampdoria, andato in prestito al Dusseldorf. Le premesse per divertirsi ci sono tutte.