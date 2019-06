Le parole di Luciano Innocenti, ex calciatore allenato da Maurizio Sarri ad inizio carriera. Le sue dichiarazioni più importanti

Luciano Innocenti, ex giocatore allenato da Maurizio Sarri in seconda categoria allo Stia nel 1990-1991, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sul possibile approdo del tecnico toscano alla Juventus.

Queste le sue parole: «Maurizio non vede l’ora di andare alla Juve. E ai tifosi dico che non potrebbero avere di meglio. Se Agnelli lo sceglierà, in pochissimo tempo si adeguerà allo stile Juve. Calcio offensivo? Se sei un attaccante Maurizio ti dà tantissime soluzioni. Grazie a lui fui premiato come miglior giocatore della categoria».