Ex Fiorentina, Kouamé: «Voglio fare grandi cose per l’Anderlecht»

E poi ancora: «Punto a segnare almeno dieci gol con questa maglia». Ecco le dichiarazioni dell’ex Fiorentina Kouamé

Christian Kouamé si è subito preso l’Anderlercht. Autore di una doppietta contro il Mechelen, l’ex attaccante della Fiorentina ha dichiarato:

DOPPIETTA – «Un attaccante non è in campo solo per segnare, ma sono contento che quella sensazione sia tornata».

OBIETTIVI – «Voglio fare grandi cose all’Anderlecht. E’ una squadra molto famosa in Costa d’Avorio. Da bambino guardavo Aruna Dindane in televisione, era un giocatore fantastico, spero di poter ripetere le sue gesta. La mia ambizione è quella di essere il più decisivo possibile, punto a raggiungere le dieci segnature e ho iniziato bene facendone due. Ora devo continuare su questa linea».

TIFOSI – «Mi hanno fatto venire la pelle d’oca. Non mi era mai capitata una cosa simile. Speriamo ci sia un seguito: se giochiamo come nel secondo tempo possiamo battere tutti».