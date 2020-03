Faggiano contrariato: «Non sarebbe giusto congelare la classifica»

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato della possibilità di congelare la classifica: ecco le sue parole

FAGGIANO – «Se non si potesse andare avanti, non credo sarebbe giusto bloccare la classifica come è ora. Io andrei ad oltranza. Quando sarà possibile tornare alla normalità, anche a porte chiuse, si deve tornare a giocare. E rimodulare tutti i calendari futuri. E’ giusto che finisca il campionato. Mi dispiace sentire di squadre che vogliono tornare ad allenarsi prima. Ci sono squadre come la nostra che sono in situazione di insicurezza totale. Non si capisce la situazione».