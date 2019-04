Problemi al cuore per il baby talento della Juventus Nicolò Fagioli: ecco il comunicato della Vecchia Signora

Nicolò Fagioli, uno dei talenti più puri del vivaio della Juventus, sarà costretto a un mese di stop per una aritmia cardiaca benigna: lo ha reso noto la Vecchia Signora con un comunicato ufficiale.

Problemi al cuore dunque per il giovane talento classe 2001 della Primavera, in orbita prima squadra e apprezzato da Massimiliano Allegri. Così la Juve: «Nicolò Fagioli, che nei giorni scorsi è stato sottoposto a trattamento ambulatoriale per la correzione di una aritimia cardiaca benigna, dovrà osservare un periodo di riposo di circa 4 settimane prima della ripresa dell’attività sportiva agonistica».