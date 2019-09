Falcao ricomincia dal Galatasaray: nuova vita per il colombiano

Falcao, l’addio al Monaco e la nuova vinta al Galatasaray. Dopo 108 presenze e 65 gol negli ultimi tre anni il colombiano sposa la Turchia

Si deve essere onesti, il Radamel Falcao visto tra Porto e Atletico Madrid, dopo i maledetti infortuni, non si è mai più ammirato. L’attaccante in grado di far tutto alla perfezione, nell’esperienza inglese tra Manchester United e Chelsea, non è stato in grado di rialzarsi e mantenere il suo livello agli standard a cui ci aveva abituati.

Dei segnali più che incoraggianti sono arrivati, tuttavia, nell’ultima esperienza al Monaco. 108 partite complessive tra il 2016 e il 2019, condite dalla bellezza di 65 gol. Non i suoi numeri nei tempo d’oro, ma dati comunque più che incoraggianti. Adesso davanti a lui si profila l’esperienza turca al Galatasaray. Il suo tempo nel Principato era probabilmente concluso, tant’è che la società ha deciso di farlo partire a titolo gratuito. El Tigre ha adesso un altro paese da conquistare.