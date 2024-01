FANTACALCIO: CONSIGLI – chi schierare nella 22a giornata

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. O perdere malamente, capita

CAGLIARI – TORINO

venerdì 26/01, ore 20.45, DAZN / Sky

Il Cagliari giocherà senza un pezzo del suo cuore. Il pezzo più grande, dove c’era scritto sopra Gigi Riva. Sarà un’atmosfera paradossale per mister Ranieri e i suoi giocatori, chiamati a dare tutto proprio quando dentro ci si sente vuoti.

Il Torino onorerà l’incontro, prenderà la sua solita grande intensità e ci metterà qualcosina in più.

Ci aspettiamo una vera partita di calcio, che coglierà l’occasione per ricordarci i valori profondi dello Sport.

Il fantacalcista logico

Lapadula è il simbolo del Cagliari del presente e farà di tutto per onorarne il glorioso passato.

Il fantacalcista intuitivo

Decide di rischiare con l’ex Bellanova: travolto dalle emozioni o da esse caricato? Certamente la seconda.

Il fantacalcista eccessivo

Immagina protagonista Milinkovic-Savic: se ci sarà un rigore a favore dei padroni di casa non sarà facile per nessuno prendersi la responsabilità di batterlo.

ATALANTA – UDINESE

sabato 27/01, ore 15.00, DAZN

La Dea sta volando e non ci pensa nemmeno di atterrare. Sette vittorie nelle ultime nove gare, tra campionato e coppe, e una capacità realizzativa che incute timori reverenziali.

L’Udinese non giocherà a nascondino e anzi l’abbiamo visto esaltarsi nei confronti faccia a faccia.

Insomma, queste due potrebbero portarci un bell’assortimento di bonus.

Il fantacalcista logico

Sceglie Zappacosta, perchè se sta bene è tra i migliori esterni del fantacalcio. Guai a chi non lo prende sul serio solo per via di quel cognome composto!

Il fantacalcista intuitivo

Prima Lovric, poi Samardzic, adesso tocca a Payero… è ovvio, no?

Il fantacalcista eccessivo

Thauvin è entrato due volte e due volte ha segnato. Per il fantacalcista eccessivo basta e avanza per definirla una regola fissa.

JUVENTUS – EMPOLI

sabato 27/01, ore 18.00, DAZN

La classica partita che annoia i bookmakers. La Juve sta tritando tutti, indifferentemente, mentre l’Empoli è penultimo. Bianconeri che giocano da primi in classifica (virtualmente) davanti al loro pubblico, che da tempo non si sentiva così eccitato.

Sembra ci sia poco o nulla da aggiungere, eppure siamo convinti che proprio in virtù di tutto ciò, un sorriso impercettibile affossato dai baffi che non ha, l’arrembante Nicola se lo sia lasciato scappare.

Il fantacalcista logico

“Non so chi si crede di essere ‘sto Yildiz, ma sono certo che Chiesa riprenderà il suo posto e tornerà a produrre i suoi bravi bonus.”

Il fantacalcista intuitivo

Ma Gatti ha smesso di segnare? Faceva così piacere la sua capocciata settimanale, ricorda nostalgicamente l’intuitivo…

Il fantacalcista eccessivo

Sta facendo una testa così a tutti: altro che Zurkowski, per lui il vero crac sarà Cerri, la prima punta fisica che mancava alla squadra, il finalizzatore per il quale verrà costruita ogni azione offensiva.

MILAN – BOLOGNA

sabato 27/01, ore 20.45, DAZN / Sky

A patto che non incontri l’Atalanta, alla quale è evidentemente intollerante, il Milan sta giocando a livelli molto alti, divorando di volta in volta l’avversario.

Il Bologna invece pare essersi dissolto nel momento in cui aveva raggiunto l’apice in questa stagione, con la vittoria in casa proprio ai danni dell’Atalanta. La classifica racconta ancora una stupenda favola, ma bisogna fare qualcosa per non rimanere troppo a lungo la bella addormentata.

Il fantacalcista logico

Se Orsolini sta bene si schiera sempre e comunque, anche contro un Maignan arrabbiato.

Il fantacalcista intuitivo

È innamorato di Adli. Quella tecnica e quelle geometrie gli ricordano i bei tempi da secchione in materie scientifiche alle superiori.

Il fantacalcista eccessivo

Indeciso tra Okafor e Jovic. Vuoi vedere che alla fine schiera Camarda? (Sì, sì, li ha in rosa tutti e tre.)

GENOA – LECCE

domenica 28/01, ore 12.30, DAZN / Sky

I risultati dell’ultimo mese parlano di un Genoa in fiducia e di un Lecce piuttosto in crisi. L’analisi delle prestazioni sembra ridurre questo divario, con i salentini che forse hanno raccolto meno di quanto meritavano.

L’ago della bilancia pende in favore del grifone, ma in generale non prevediamo chissà quanti chili di bonus.

Il fantacalcista logico

Il Genoa solido in fase difensiva e il Lecce ammorbidito davanti: scegliere in porta Martinez gli sembra obbligatorio.

Il fantacalcista intuitivo

Per avere la meglio contro un animale mitologico, gli incantesimi potrebbero essere determinanti. Lui (nostalgico delle sessioni di D&D) lo intuisce, e schiera il mago Oudin.

Il fantacalcista eccessivo

Chi sarebbe questo nuovo attaccante, Pierotti? Giovane? E argentino?? Non gli serve sapere altro. Acquistato e schierato immediatamente.

MONZA – SASSUOLO

domenica 28/01, ore 15.00, DAZN

Il Monza è reduce da due cartellate mica da ridere. Bullizzato dall’Inter e aggredito dall’Empoli, rischia di essere ancora rintronato.

Il Sassuolo ha avuto una serie terribile di incontri nelle ultime settimane, ma non che arrivasse da un periodo colmo di eccezionali kappaò inflitti.

In pratica, entrambe scosse, potrebbero tenere la guardia alta invece che colpire forte.

Il fantacalcista logico

…a proposito di colpire, è da un po’ che manca il colpo di Colpani!

Il fantacalcista intuitivo

Non vede l’ora di gustarsi Doig. Proprio non ce la fa a non schierare quelli che gli cambiano maglia a stagione in corso, è più forte di lui.

Il fantacalcista eccessivo

Come sopra, ma chiaramente in maniera più eccessiva. Lo dobbiamo accettare, ma gli abbiamo fatto promettere di evitarci noiose freddure riguardanti la pulizia delle scarpette del giocatore in questione: Zerbin.

VERONA – FROSINONE

domenica 28/01, ore 15.00, DAZN

Facendo i dovuti scongiuri, riteniamo possa essere questo un duello parecchio esaltante.

Baroni si mostra stoicamente impassibile nonostante gli stiano depredando la rosa, sicuro della forza dei superstiti. Di Francesco con la sfuriata pre-Cagliari sembra aver messo in riga tutti i monelli. Insomma, ci sono tante condizioni per divertirsi.

Il fantacalcista logico

Scommette con decisione sulla riconferma di Folorunsho e pure di tutta l’acne giovanile, se necessario per vincere la giornata.

Il fantacalcista intuitivo

Crede che, nello scorso turno, a Barrenechea proprio non sia andata giù la revisione al VAR del suo gol…

Il fantacalcista eccessivo

Il suo ragionamento è questo: Tchatchoua non dovrebbe segnare, giocando in difesa, ma il giovane belga sa che i fantacalcisti l’hanno preso perchè listato in ruoli più offensivi, e quindi non li vuole deludere.

LAZIO – NAPOLI

domenica 28/01, ore 18.00, DAZN

Lazio e Napoli hanno condiviso la trasferta in Arabia e una volta lì hanno condiviso la sconfitta per mano dell’Inter. Condividono una classifica simile, separate da soli due punti. Condividono anche una tipologia di presidente, si potrebbe dire, appassionato e accentratore. Domenica condivideranno il campo in uno scontro evidentemente equilibrato, al termine del quale potrebbero trovarsi a condividerne i punti in palio.

Il fantacalcista logico

Si affida alle prestazioni di Luis Alberto, professione assistman, il quale, dopo alcuni giorni di mutua, dovrebbe tornare a lavorare a tempo pieno alle giocate offensive biancocelesti.

Il fantacalcista intuitivo

Il Napoli ha un elenco indisponibili più lungo di quello che aveva De Laurentis per scegliere il mister a inizio stagione. Ecco che allora, anche se nessuno lo saluta più, potrebbe tornare comodo Zielinski.

Il fantacalcista eccessivo

Sceglie Provedel più per il sogno inespresso di prendere un +3 al 95′ su colpo di testa che per un +1 di clean sheet al termine di un non così improbabile 0 a 0.

FIORENTINA – INTER

domenica 28/01, ore 20.45, DAZN

Anche qui entrambe di ritorno dalla vacanza premio araba, con umori opposti però.

Sarà la distimica Fiorentina a reagire con impeto e ottenere un risultato esaltante, o toccherà all’euforica Inter prendersi anche questi 3 punti con la solita prova di forza?

Certo è che questa sarà la partita più interessante della giornata, sia per le sorti della Serie A, sia soprattutto perchè ne dipenderanno le fortune o le sfortune della maggior parte dei fantacalcisti d’Italia.

Il fantacalcista logico

Mkhitaryan protagonista degli EXPECTED BONUS di CN24? Già non aveva dubbi, figurarsi così.

Il fantacalcista intuitivo

Sarà rinato Faraoni? Lui intanto lo schiera, poi eventualmente a rimummificarlo ci va un attimo.

Il fantacalcista eccessivo

Nel centrocampo dell’Inter sono tutti squalificati e lui non aveva ancora avuto la possibilità di svincolare Klaassen…

SALERNITANA – ROMA

lunedì 29/01, ore 20.45, DAZN

Nessuno è riuscito a capire per quale motivo la Roma è andata a farsi un’amichevole a gennaio in Arabia tra un turno e l’altro. Qualcuno della Supercoppa si era dimenticato la borsa? Era lo scalo aereo tra Roma e Salerno?

Comunque sia, De Rossi è partito con due vittorie su due, mettersi in saccoccia anche la terza non lo disturberebbe affatto. Di là però c’è il suo amico SuperPippo che già non passava mai la palla a chi giocava con lui, ancora meno vorrà passare dei punti ad un ex compagno di Nazionale.

Il fantacalcista logico

Salta Paredes, rientra Cristante. Situazione perfetta per lui che ha in rosa l’italiano.

Il fantacalcista intuitivo

Tchaouna gioca bene. Inzaghi lo coccola, lui lo schiera.

Il fantacalcista eccessivo

“Secondo me la sfida a distanza tra Ochoa e Rui Patricio la stravince il messicano! Ascolta un cretino.”