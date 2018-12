Meglio di niente: Inter e Napoli teste di serie in Europa League

Fuori dalla Champions League, ma in prima fascia nei sorteggi dei sedicesimi di Europa League: Inter e Napoli eviteranno di sicuro Lazio, Milan ed altre avversarie pesanti…

Nelle sconforto generale per l’eliminazione di Napoli e Inter dalla Champions League, azzurri e nerazzurri avranno almeno un piccolo motivo per sorridere: l’Europa League. L’accesso, da terze dei rispettivi gironi, alla seconda delle coppe europee, dovrebbe essere tutto sommato agevole tanto per la squadra di Carlo Ancelotti, quanto per quella di Luciano Spalletti, entrambe teste di serie nei sorteggi dei sedicesimi che si terranno la prossima settimana. Addirittura il Napoli dovrebbe arrivare in Europa League come miglior terza in assoluto della Champions, ma comunque anche l’Inter avrà quasi certamente un posto nelle prime quattro ai nastri del sorteggio: scontato che i nerazzurri siano testa di serie.

Un gran sollievo per le due italiane reduci dalla massima competizione europea, perché tutto sommato sono piuttosto alte le probabilità che ai sedicesimi di Europa League vengano evitate avversarie pericolose: di sicuro non saranno sorteggiabili le altre italiane in lizza, ovvero il Milan (che domani dovrebbe qualificarsi matematicamente) e la Lazio (già qualificata), almeno fino agli ottavi da regolamento. Dovrebbero però essere scongiurati anche i pericoli Arsenal, Dinamo Kiev, Chelsea ed Eintracht Francoforte (tutte teste di serie). Restano come possibili avversarie o le seconde qualificate dei gironi di Europa League o, alla peggio, una delle peggiori terze qualificate della Champions: al momento sicuro di occupare quel posto c’è il Galatasaray. Il resto lo scopriremo vivendo…