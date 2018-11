Apollon-Lazio, è un gioiello di David Faupala a sbloccare la sfida di Europa League: rovesciata spettacolare del centravanti dei ciprioti

Si sta giocando in questi minuti la sfida Apollon-Lazio, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Una partita che conta poco per le dinamiche del girone, con i biancocelesti già qualificati alla fase successiva, ma la sfida è stata accesa dalla giocata sensazione di David Faupala: al 31′ del primo tempo l’attaccante della compagine cipriota ha sbloccato il risultato con una rovesciata alla Cristiano Ronaldo. Ecco il video della prodezza del giovane classe 1997